14:48

La candidatura di Trapani al riconoscimento Unesco riceve il plauso del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che sottolinea come la città sia un esempio virtuoso di destagionalizzazione, “una delle chiave strategiche principali per accompagnare lo sviluppo e il progresso dell’industria turistica italiana” sottolinea.

L’offerta del Paese, aggiunge, deve sempre più adeguarsi “e orientarsi alle crescenti tendenze dei viaggiatori di partire per le vacanze all’infuori dei mesi canonici, e i dati di settembre, ottobre e novembre ne sono la testimonianza più evidente”.



Ciò significa anche saper mettere a sistema la fortuna di un Paese che, aggiunge il ministro, “può vantare una proposta turistica ampia e variegata, e perciò naturalmente predisposta alla destagionalizzazione. In proposito - conclude - Trapani è un esempio virtuoso, e pertanto plaudo all’impegno dell’evento nel mettere insieme gli stakeholder per definire una strategia univoca di candidatura dell’intera provincia al riconoscimento Unesco”.