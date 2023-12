Alluvione in Emilia Romagna, il Mitur sblocca gli aiuti a sostegno delle imprese danneggiate

21:00

Il Ministero del Turismo sta avviando le procedure di pagamento delle imprese turistiche, ricettive e della ristorazione danneggiate dalle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna lo scorso maggio. L’annuncio arriva direttamente dal dicastero attraverso una nota ufficiale, in cui si precisa che le risorse impegnate ammontano a 10 milioni di euro.

Pubblicità

“Come Ministero del Turismo, ci siamo impegnati fin dal primo minuto, non solo stanziando queste risorse, ma anche predisponendo una specifica campagna di promozione affinché l’Emilia-Romagna non perdesse il traino del turismo – commenta il ministro Daniela Santanchè -. Emiliani e romagnoli hanno saputo dimostrare grande forza e capacità di rialzarsi subito dalle avversità, e ciò è un esempio per tutti noi. Sono fiera, quindi, che il Ministero che ho l’onore di guidare stia già iniziando a erogare i finanziamenti, a dimostrazione dell’importanza del turismo per il tessuto economico, sociale e culturale dell’Emilia-Romagna – locomotiva industriale della Penisola – e dell’Italia tutta. È stato fatto, come sempre, un importante lavoro di squadra, che ha messo al centro le esigenze di famiglie e imprese, che sono il cuore pulsante della nazione”.