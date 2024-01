Il ministro Santanchè a Fitur: “Per la Spagna siamo il Paese di riferimento”

10:28

“La Spagna ama moltissimo l’Italia, per loro noi siamo il primo Paese di riferimento e da noi hanno speso 1,7 miliardi di euro”. Da Madrid, dove inizia oggi la Fitur, il ministro del Turismo Daniela Santanchè sottolinea ai microfoni di Radio24 l’importanza del mercato spagnolo.

Al lavoro sulla promozione

Un mercato sul quale, spiega, c’è ancora molto lavoro da fare: “Nei primi nove mesi del 2023 - continua il ministro - gli arrivi di spagnoli sono stati in aumento di 12,6% sul 2023 e in crescita anche rispetto al 2019. Il numero di pernottamenti rimane, invece, invariato. Siamo in fiera con dati che ci spingono a lavorare ancora di più sulla promozione: siamo la nazione più bella del mondo ma non siamo così bravi a promuovere le nostre offerte turistiche, che sono tante”.



A livello generale il ministro sottolinea ancora l'ottimo andamento del 2023: “Abbiamo superato - dice - i 445 milioni di presenze, con un 8,1% in più rispetto al 2022 e un dato superiore anche al 2019. Grazie anche all'apporto molto forte dei turisti americani gli hotel hanno avuto una crescita del 9,3% e l’extralberghiero del 6%. Nel Sud e nelle isole la crescita è stata inferiore al resto del Paese, ma comunque sempre di 4,4 punti percentuali in più sul 2023”.