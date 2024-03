Regione Lombardia: accordo con Unioncamere per il monitoraggio dei dati sul turismo

21:00

Un accordo "che permetterà anche al nostro Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività di ampliare i propri strumenti a disposizione per il monitoraggio della filiera, a vantaggio della stessa”. Così l'assessore regionale lombardo al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali commenta il patto siglato con Unioncamere per il monitoraggio dei dati relativi al turismo.

Come riporta una nota della Regione Lombardia, l'accordo “prevede la condivisione delle fonti informative sulla filiera turistica già elaborate dai due ‘partner’ – come spiega Mazzali – oltre alla realizzazione di analisi congiunte e approfondimenti del fenomeno turistico, anche rispetto a possibili evoluzioni. Rilevante sarà anche l’acquisizione di ulteriori fonti informative necessarie a quantificare l’impatto del comparto turistico sull’economia lombarda. Informazioni e analisi saranno inoltre valorizzate tramite eventi congiunti”.



L'investimento ammonta in totale a 122mila euro, divisi in parti eguali tra Regione Lombardia e Unioncamere.