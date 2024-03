Cinecittà World, si apre la stagione 2024: fitto il calendario degli eventi

21:00

Si apre il sipario sulla nuova stagione di Cinecittà World. Quest’anno il parco divertimenti di Roma ha in serbo un ricco programma di eventi. A partire da ‘Incanto by NoGravity’, show ideato e diretto da Emiliano Pellisari, che propone un viaggio attraverso i quadri più iconici della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars.

Tra le altre novità, il nuovo show ‘Sognando Hollywood’, che celebra la notte degli Oscar e i film pluripremiati della storia del cinema; ‘Far West Show – Il Disastro’ e torna la ‘Parata del Cinema’.



Quanto alle attrazioni da non perdere è il nuovo percorso horror ispirato alla leggenda del Conte Dracula ‘Hotel Transilvania’.



Gli altri eventi

Ad affiancare le novità di stagione, oltre alle 40 attrazioni dislocate sulle 7 aree a tema (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), un fitto calendario eventi per tutti: sono più di 100 le manifestazioni in palinsesto tra concerti, serate, kermesse di danza internazionali, convention e sport nei teatri del parco e nel nuovo Palastudio.



Il 23 marzo si balla a spasso nel tempo con The Time Machine 90’s edition tra effetti speciali e djset.



Ad aprile si aprirà, invece, il Mese dei Gonfiabili, che invaderanno la Piazza delle Fontane per il divertimento dei più piccoli. Non mancheranno i pranzi di Pasqua e Pasquetta per tutta la famiglia (31 marzo e 1° aprile).



Sabato 6, invece, si potrà partecipare in prima persona alle riprese di Din Don, il film con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. E ancora in calendario il Meet & Greet di Artem e diversi contest di danza internazionali come Rome Dance Competition (27-28 aprile) con i direttori artistici Andrè De la Roche, Ilir Shaqiri e giurati del calibro di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Anbeta.



In occasione della Giornata Mondiale della Danza si terrà anche l’evento I Love Dance (28 aprile). Con la direzione artistica di Samuel Peron ci sarà poi Dance Italy Rome organizzato da MPS (4-5 maggio), cui seguiranno Roma Sport Experience, con cui si celebrerà anche la Festa della Mamma (11-12 maggio), Salsa & Bachata World Competition (7-9 Giugno).



In estate sarà poi la volta del Cartoon Fest (15-16 Giugno) e della 7° edizione di Stelle di Fuoco-Campionato Italiano dei Fuochi d’artificio.