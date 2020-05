Aeroporto di Hong Kong, la tecnologia per battere il virus

19:30

L'Aeroporto Internazionale di Hong Kong usa la tecnologia per combattere la diffusione del coronavirus. Lo scalo è il primo al mondo ad aver testato una macchina che consentirà una sanificazione total body, abiti inclusi.

L'apparecchio controlla la temperatura di ogni persona e procede con l'applicazione di uno spray disinfettante che agisce in soli 40 secondi. A oggi è in uso soltanto sui membri dello staff, ma il test è in corso anche in tutte le zone frequentate dai passeggeri. La prova vera e propria avverrà durante questo mese, durare il quale le autorità aeroportuali valuteranno l'implementazione delle misure di sicurezza di lungo termine.



Come riporta travelpulse.com lo scalo di Hong Kong ha sviluppato anche un sistema di robot addetti alle pulizie per disinfettare le aree pubbliche in soli 10 minuti. G. G.