Il Senegal corre ai ripari: piano da 1,3 miliardi per il turismo

19:30

Un piano da 1,3 miliardi di euro per sostenere il rilancio del turismo. Il Senegal gioca tutte le sue carte per far ripartire un settore vitale per la sua economia, che vede l’Italia al secondo posto nel ranking dei principali mercati emissori.

A delineare le linee di intervento il ministro del Turismo Aliounne Sarr e il direttore generale dell’Aspt Pape Mahawa Diouff; il piano ha valenza quinquennale e prevede, fra l’altro, la rivalutazione dei siti nominati dall'Unesco patrimonio dell'Umanità e la promozione delle peculiarità distintive di ogni regione del Paese.



In agenda anche un piano per l’upgrading delle strutture turistiche attraverso il miglioramento dello standard dei servizi, oltre a un sostegno forte alla campagna ‘Zero dechet’, il cui obiettivo è favorire e allo stesso tempo offrire un Paese sicuro e pulito.



L’Italia sarà collegata al Senegal da 3 voli settimanali diretti, operati da Air Senegal da Milano, e 3 voli settimanali diretti di Blue Panorama, in partenza da Bergamo Orio al Serio.