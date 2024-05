Emirates torna a Phnom Penh con un volo di linea giornaliero via Singapore.

Il nuovo servizio da Singapore è stato celebrato nella lounge della compagnia aerea all’aeroporto.

Operato con un Boeing 777-300ER a tre classi, il primo volo è atterrato all’aeroporto di Phnom Penh ed è stato accolto con uno spettacolo di danza tradizionale cambogiana. La delegazione giunta da Singapore è stata ricevuta da Mao Havannall, ministro responsabile del segretariato di stato dell’Aviazione Civile e da Cyril Girot, chief executive officer di Cambodia Airports.

Nabil Sultan, executive vice president, passenger sales and country management di Emirates, ha commentato la ripresa delle operazioni di Emirates su Phnom Penh: “Il ricco patrimonio culturale e l’economia in crescita della Cambogia la rendono una destinazione attraente per i viaggi di piacere e d’affari. Siamo lieti che questo gateway si unisca al nostro network in Estremo Oriente. Grazie ai servizi di collegamento tra Singapore e Phnom Penh, siamo anche in grado di supportare i movimenti commerciali e di affari tra i due hub regionali e di facilitare la spedizione di importazioni ed esportazioni tra Singapore, la Cambogia e gli Emirati Arabi Uniti, così come altri mercati della nostra rete globale. Ringraziamo le autorità locali della Cambogia per il loro sostegno nel facilitare il ritorno delle nostre operazioni a Phnom Penh e siamo ansiosi di portare più visitatori sia a Singapore che in Cambogia”.

Cyril Girot, amministratore delegato di Cambodia Airports, ha aggiunto: “L’aeroporto internazionale di Phnom Penh ricostruisce la sua rete di rotte internazionali grazie al nuovo collegamento di Emirates con la capitale del Regno. Questa è un’ottima notizia per i passeggeri, che avranno maggiore accesso alle opzioni di viaggio in entrata e in uscita, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio”.