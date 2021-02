La Francia chiude i confini per chi arriva da Paesi extra Ue

12:29

La Francia ha chiuso ieri i confini extra Ue. Una decisione che arriva dal Primo Ministro Jean Castex per fronteggiare, come spiega, la diffusione della pandemia da Covid-19.

Pochissime le eccezioni, legate a motivi urgenti come, per esempio, la morte di un parente o le forniture di beni di prima necessità.



Alcuni Paesi non sono invece inclusi nel travel ban. L'accesso in Francia è infatti consentito a chi giunge da Australia, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore e Thailandia in quanto considerati a basso rischio. Via libera anche alla Svizzera e alla Norvegia. Come riporta traveloffpath.com si tratta di un ultimo tentativo per scongiurare un lockdown nazionale.



Gaia Guarino