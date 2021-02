Georgia, nessuna restrizione per i turisti vaccinati

17:43

La Georgia diventa la prima nazione al mondo a consentire l'accesso ai turisti vaccinati senza imporre alcun tipo di restrizione o necessità di un tampone negativo. Sembra dunque di essere davanti al primo step verso un nuovo modo di viaggiare.

Il ministro degli Esteri locale ha infatti comunicato che da febbraio, basterà mostrare il proprio certificato di vaccinazione anti Covid-19 che attesti la somministrazione delle due dosi.



Aumentano così le destinazioni aperte a chi potenzialmente immune dal contagio, a marzo dovrebbe essere il turno di Cipro.

Come ricorda traveloffpath.com, restano però in essere i protocolli per i 'non vaccinati' mentre dovrebbe invece essere rimosso il flight ban generale che porterebbe a una ripresa dell'operatività di diverse compagnie aeree ferme dal maggio scorso.



Gaia Guarino