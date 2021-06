08:35

La Spagna giunge all’appuntamento con l’estate aprendo le porte a tutti i vaccinati e proponendo soluzioni di viaggio per tentare di recuperare il terreno perduto nei lunghi mesi di stop ai viaggi.

La strada tuttavia è ancora in salita e mentre le Canarie, grazie a una stagionalità diversa e alla campagna lanciata nei mesi scorsi da un pool di operatori italiani, stanno recuperando terreno, per le Baleari la ripresa è più lenta, proprio come per i viaggi guidati nella Spagna continentale.

In attesa dei turisti

La Spagna comunque si trova pronta “a gestire la macchina dei protocolli di sicurezza sanitaria lungo tutta la filiera dei servizi in loco – commenta il brand manager di Margò/Karambola del Gruppo Alpitour, Alessandro Gandola - e le prenotazioni in villaggi e Club stanno riprendendo”.

Quel che emerge con chiarezza è la propensione a scegliere un pacchetto organizzato e strutture “di livello medio alto o camere con servizi superior” aggiunge il sales manager di Settemari, Marco Dotti.



I numeri

E i numeri riprendono a crescere “Alla data odierna stiamo registrando una crescita delle vendite del 50 per cento rispetto all’anno precedente, ma è evidente che parliamo di comparazioni effettuate su anni anomali” sottolinea il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli.

