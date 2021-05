Spagna, impennata dei collegamenti aerei per la prossima estate

16:23

La Spagna sta registrando un potenziamento incisivo dei collegamenti aerei in vista della prossima estate.

Le compagnie stanno lavorando intensamente per recuperare la connettività aerea persa a causa delle restrizioni adottate dai governi per combattere la pandemia. Quest'estate, fino all'80% delle rotte attive durante l’estate 2019 in Spagna verranno ripristinate.

In programma 376 collegamenti aggiuntivi, con circa mille200 destinazioni per un aumento del 46% rispetto all'estate del 2020. Come riportato da Preferente, nonostante il miglioramento, all’appello mancano ancora circa 300 rotte per raggiungere i livelli pre-pandemici.



Il presidente dell'Air Lines Association, Javier Gándara, ha apprezzato "il lavoro e gli sforzi del settore aereo per recuperare i collegamenti e la capacità di resilienza”.