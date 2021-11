Canarie: Fuerteventura passa al livello di allerta 2

16:24

Dalla scorsa estate tutte le isole Canarie si trovano inserite nel livello 1, il più basso quanto ad allarmi e restrizioni sanitarie.

Ma, come riportato da TTG Media, il Ministero della Salute delle isole Canarie ha dichiarato che Fuerteventura passerà al livello di allerta 2 da lunedì 15 novembre, dopo che i casi di Covid sull’isola sono aumentati di oltre il 130% in una settimana.

Le restrizioni di livello 2 includono misure come la limitazione a otto del numero di persone provenienti da diverse famiglie che possono incontrarsi e la riduzione della capacità nei mercati al coperto.



Il sistema delle isole Canarie include quattro livelli di restrizioni. Fuerteventura rimarrà a livello 2 fino al 25 novembre e questa indicazione sarà poi soggetta a valutazioni periodiche.



Nell’ultima settimana, in tutte le Canarie, c'è stato un aumento dei casi di Covid di poco meno del 20%, portando il Ministero della Salute a ricordare l'importanza di mantenere misure per prevenire l'ulteriore diffusione del virus.