La Spagna rilancia. Isabel Garaña: “Settembre e ottobre in netto recupero”

09:20

La Spagna volta pagina e si prepara a una ripresa più strutturata. “Il Governo spagnolo – spiega infatti la direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, Isabel Garaña (nella foto) - ha dedicato un grande volume di risorse per supportare l'attività turistica e l’occupazione. Questo sostegno al settore, insieme al successo del processo di vaccinazione in Spagna, nonché all'allentamento delle restrizioni alla mobilità, stanno consentendo la graduale riattivazione dell'attività turistica nel nostro Paese”.

Il turismo nazionale è stato il primo a “mostrare chiari segnali di ripresa, con pernottamenti in Spagna nel mese di luglio superiori ai dati del 2019. Per quanto riguarda il turismo internazionale, la programmazione dei voli previsti per i mesi di settembre e ottobre indica che il peggio della crisi sembra essere passato”.



Aena, l'ente che gestisce gli aeroporti in Spagna, prevede per i mesi di settembre e ottobre che “la capacità sui voli internazionali verso la Spagna coprirò complessivamente circa il 70% di quanto operato nello stesso periodo del 2019, il che indica che la ripresa iniziata nei mesi di luglio e agosto si sta consolidando”.

Le principali tendenze osservate riguardano “un ritardo nella prenotazione dei viaggi, un allungamento del soggiorno e il desiderio di viaggiare anche in stagioni meno ‘tradizionali’ per godere di esperienze esclusive e personalizzate”.



E dopo il lancio della campagna ‘ Ti meriti la Spagna’, per questa stagione “puntiamo su prodotti come city break e Canarie”. L'ente spagnolo del turismo sosterrà poi la partecipazione delle destinazioni spagnole a TTG Travel Experience. "Siamo certi che l'edizione di quest'anno si svolgerà nel migliore dei modi. Per le destinazioni spagnole, TTG è un ottimo forum per promuovere la commercializzazione dei propri prodotti. L'Italia rappresenta il quarto mercato outbound per la Spagna, con un grande potenziale di crescita. E per alcune destinazioni come Valencia è il primo mercato, quindi le possibilità d’interazione offerte da questo importante forum commerciale sono molto apprezzate dal settore nel nostro Paese”. I.C.