La Malesia verso un rinvio della riapertura al turismo

13:34

La riapertura dei confini malesi ai turisti internazionali prevista per il 1º gennaio 2022 potrebbe essere rinviata a causa del diffondersi della variante Omicron. È quanto ha dichiarato Zainuddin Abdul Wahab, direttore generale di Tourism Malaysia.

Pubblicità

Nonostante ciò, le prospettive per il 2022 sono quelle di attrarre nel Paese 8 milioni di visitatori, ossia circa il doppio rispetto all'anno appena trascorso. Pilastro del settore rimarrà il turismo interno, infatti i viaggiatori stranieri completamente vaccinati, a oggi sono obbligati a una quarantena sull'isola di Langkawi prima di spostarsi in altre aree della Malesia. Come riporta gulfnews.com questo è parte della Fase 4 del National Recovery Plan, un modo per arginare una crisi che fa guardare con nostalgia al 2019, anno in cui la travel industry aveva inciso per il 15,9% sull'economia locale con 26,1 milioni di arrivi.