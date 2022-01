Stati Uniti: sempre più lunga la lista dei Paesi sconsigliati

15:34

Continua ad allungarsi la lista delle mete sconsigliate ai viaggiatori americani stilata dall’US Centers for Disease Control and Prevention che, nell’aggiornamento del 4 gennaio, oltre a diversi Paesi europei (tra cui ad esempio la Spagna, la Francia, la Germania, il Portogallo, San Marino e l’Italia) e a mete come il Belize, Giordania, Maldive, Turchia e Sudafrica, ha aggiunto all’elenco dei luoghi considerati ad alto rischio Covid-19 (livello 4) - come riporta la Cnn - anche Aruba, invitando dunque gli statunitensi a evitare i viaggi nell’isola caraibica. Il Cdc colloca una destinazione al livello 4 quando, negli ultimi 28 giorni, sono stati registrati più di 500 casi ogni 100mila residenti. In totale sono più di 80 le destinazioni con rischio di contagio da Covid-19 molto alto secondo gli Usa: l’elenco completo è disponibile sul sito del Cdc. L. F.