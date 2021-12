Usa, si allunga la lista dei Paesi a rischio: inclusi anche San Marino e Spagna

10:41

Per gli americani viaggiare in Europa sta diventando sempre più complicato. A una settimana dall’innalzamento del livello di allarme da 3 a 4 per l’Italia, gli Stati Uniti hanno infatti deciso di sconsigliare i viaggi in altre otto destinazioni, includendole nella categoria a più alto rischio, la 4 appunto.

Oltre alla Spagna lo sconsiglio vale anche per San Marino, inserita nell’elenco stilato dall’US Centers for Disease Control and Prevention – CDC – insieme a Monaco, Gibilterra e, in Europa anche la Finlandia. Considerati al livello 4 di rischio anche l’isola caraibica di Bonaire, e poi ancora il Ciad e il Libano.



Gran parte dell'Europa è ora classificata a più alto rischio di viaggio. Della lista infatti fanno già parte, come spiega la CNN, Francia, Germania, Grecia e Regno Unito, oltre ovviamente al nostro Paese. In totale i Paesi inclusi nella categoria di livello 4 di allarme sono 88.



Il Cdc colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100mila residenti oppure - come è avvenuto nel caso di San Marino, Gibilterra e Monaco - quando non siano stati fornite statistiche affidabili o complete sull’andamento delle infezioni.