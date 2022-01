Il Wttc posticipa ad aprile il Global Summit 2022 di Manila

14:04

Il Wttc ha deciso di rimandare ad aprile il Global Summit 2022 di Manila, inizialmente previsto dal 14 al 16 marzo. “Mentre i Paesi di tutto il mondo stanno iniziando a riaprire le porte ai viaggiatori – spiega Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc – abbiamo deciso di posticipare di poche settimane il nostro vertice globale, l’evento più importante per il Wttc, per consentire al maggior numero di partecipanti internazionali di unirsi a noi nelle discussioni su come guidare il settore turistico verso la ripresa economica”.

“Il Summit globale del Wttc - aggiunge Bernadette Romulo-Puyat, Segretario del Dipartimento del Turismo delle Filippine, come riporta eTurboNews - sarà per noi un'opportunità significativa per mostrare i preparativi che abbiamo messo in atto per la nostra riapertura ai visitatori internazionali”. Il Summit sarà organizzato in modalità mista, con delegati in presenza e altri collegati da remoto.