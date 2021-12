Cdc: Giamaica e Bahamas migliorano il livello di sicurezza

14:15

I Cdc statunitensi hanno passato la Giamaica da una livello di rischio 3 a un livello 2, il che "pone la destinazione a un livello di rischio inferiore rispetto a oltre il 70% dei paesi in tutto il mondo valutati dal Cdc" ha spiegato l'ente per il turismo della Giamaica in una nota riportata da Travelpulse.

"Questo è un segnale molto positivo per la Giamaica mentre continuiamo a fare progressi nel nostro percorso di ripresa - ha commentato Edmund Bartlett, ministro del turismo giamaicano -. Questa indicazione dei Cdc rappresenta la prova del lavoro del nostro Governo e del popolo giamaicano per mitigare l'impatto della pandemia".



I protocolli ‘Jamaica Cares’ sono stati tra i primi ad ottenere il riconoscimento Safe Travels del Wttc. "Come destinazione, abbiamo riscontrato crescenti arrivi di visitatori e abbiamo persino registrato numeri da record durante l’inverno - ha affermato Bartlett -. Ci aspettiamo che questa nuova decisione del Cdc ci aiuti a far crescere ulteriormente i visitatori".



Medesima sorte anche per le Bahamas, che a partire da lunedì hanno visto passare il livello di rischio individuato dai Cdc da 3 a 2.

"Consideriamo favorevolmente questa nuova indicazione in quanto è la prova che i nostri protocolli e le misure di protezione per combattere il Covid-19 alle Bahamas stiano funzionando - ha dichiarato in una nota riportata da Travelpulse il ministro del turismo, degli investimenti e dell'aviazione Chester Cooper -. Tuttavia, questo non è il momento di allentare i nostri rigidi protocolli ".



Attualmente, i visitatori completamente vaccinati devono produrre un test antigene Covid-19 negativo o un test Pcr eseguito non più di cinque giorni prima dell'arrivo alle Bahamas.

Come parte del Bahamas Travel Health Visa, i viaggiatori sono tenuti a caricare i risultati oltre alla prova della vaccinazione che confermi di aver superato il periodo di immunità di due settimane.

Tutti i viaggiatori, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, devono sottoscrivere l'assicurazione sanitaria Covid-19 delle Bahamas, il cui costo è incluso nella quota di richiesta del visto sanitario di viaggio.