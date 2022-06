Norme anti-Covid, l'Uzbekistan cancella tutte le restrizioni

13:58

Anche l’Uzbekistan, la cui situazione pandemica è sotto controllo con il numero di casi vicino allo zero, ha deciso di cancellare tutte le restrizioni sanitarie relative al Covid-19 per l’ingresso nel Paese. A riferirlo il servizio stampa del Ministero del Turismo e dei Beni culturali.

Pubblicità

In particolare, sono annullate le norme che richiedono la presentazione di un risultato negativo del test molecolare per il coronavirus o un certificato di vaccinazione, oppure ancora un test antigenico espresso. “Un altro passo nella giusta direzione – commenta Luca Nardoni, direttore di direttore di Ga Air -: l’Uzbekistan sta lavorando alacremente per accogliere i turisti italiani ed europei ed è un Paese pacifico e sicuro”.



Intanto dal 12 agosto riprenderanno i voli di Uzbekistan Airways da Milano Malpensa a Tashkent, mentre quelli da Roma Fiumicino decolleranno a partire dal 6 settembre e fino al 28 ottobre.