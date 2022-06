Uzbekistan Airways riattiva i collegamenti da Milano e Roma a Tashkent

15:09

Dopo due anni di stop a causa delle restrizioni anti-Covid Uzbekistan Airlines ha deciso di riattivare i voli verso l’Italia. I collegamenti da Milano Malpensa a Tashkent riprenderanno il 12 agosto, mentre quelli da Roma Fiumicino decolleranno a partire dal 6 settembre e si protrarranno fino al 28 ottobre, ossia fino alla fine della stagione estiva.

“L’Uzbekistan - sottolinea Luca Nardoni, direttore di GS AIR - è un Paese pacifico e sicuro da tutti i punti di vista. Infatti, i flussi turistici da altri paesi europei si sono già riattivati. Attualmente i turisti italiani possono entrare in Uzbekistan senza ostacoli, in quanto non è necessario il visto ed è richiesta solamente copia del certificato vaccinale (Green Pass) o, in assenza, evidenza di tampone negativo”.



Uzbekistan Airways pianifica di riattivare anche voli oltre Tashkent, assicurando quindi connessioni con Mosca, San Pietroburgo, Seul e Delhi. “Le rotte seguite dai voli Uzbekistan Airways – aggiunge Nardoni - sono totalmente sicure e lontane dal teatro bellico in Ucraina”.