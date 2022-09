San Marino, hotel pronti a chiudere fino a Pasqua per far fronte al caro bollette

17:29

Gli alberghi di San Marino sono pronti a chiudere in inverno per far fronte al caro bollette. I rincari cominciano a mettere sotto stress i conti delle strutture ricettive, che ora si preparano a correre ai ripari, pensando di rinunciare alla stagione invernale per salvare liquidità.

“Se aumenteranno le bollette – ha dichiarato al Corriere di Romagna il presidente dell’Unione sanmarinese operatori del turismo (Usot) Rossano Ercolani -, il 90% degli alberghi chiuderà fino a Pasqua”. Una strada che Ercolani ritiene inevitabile “non rientrando con gli incassi, a fronte di un quinto di clienti rispetto a quelli estivi”.



Lasciare le strutture aperte dovendo far fronte a un’ulteriore impennata delle tariffe energetiche rischia, inoltre, di annullare quanto recuperato durante la stagione estiva. “I primi cinque mesi dell’anno non sono andati benissimo, con un -25% di calo, fino al cambio di rotta che si è registrato da giugno a agosto, quando – spiega Ercolani – siamo tornati in linea con i fatturati del 2019” e settembre “si preannuncia in linea con il periodo pre-pandemia”.