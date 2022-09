Italia-San Marino, parte il progetto di ripristino del treno storico

13:02

È partito ufficialmente il progetto di ripristino del Trenino storico Rimini-San Marino, una tratta turistica realizzata a bordo del Treno Bianco Azzurro che collega il piccolo Stato dell’Italia centrale con la Riviera Romagnola.

Il progetto è stato lanciato dalla collaborazione fra il ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia con il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati, che hanno presentato il progetto di recupero e ricostruzione.



“Grazie all’intervento diretto del Ministero del Turismo Italiano, tramite Fondazione FS abbiamo dato una base concreta ad un progetto di cui si è sempre parlato tanto ma per il quale, a parte l’Associazione Treno Bianco Azzurro, nessuno si è mai realmente impegnato - ha detto il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati -. Oggi siamo oltre lo studio di fattibilità, andiamo verso il recupero della prima tratta del Treno Bianco Azzurro, quella che collega i due centri Patrimonio dell’Umanita Unesco, Borgo Maggiore e San Marino Città”.



A completamento dell’opera, la tratta collegherà San Marino con Rimini. “Abbiamo avviato l’iter – ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - . Il ministero ha scritto alla Fondazione FS per procedere, non solo allo studio di fattibilità, ma alla stesura del progetto fin da ora. Dalle prime analisi si presenta anche gestibile a livello finanziario e addirittura potrebbe autofinanziarsi totalmente. Il Ministero sosterrà l’iniziativa che sarà un forte attrattore turistico ben oltre i confini”.