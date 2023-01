Macedonia Occidentale, tutto il bello della Grecia d'inverno

di Gaia Guarino

16:07

Kastoria, località greca che sorge sulla riva del lago Orestiada nella regione della Macedonia Occidentale, si ‘scalda’. Ogni anno, infatti, in gennaio la città si colora con un Carnevale locale chiamato Ragoutsaria durante il quale le vie del centro si riempiono di persone vestite in maschera, musiche e balli che si trascinano fino al mattino.

Inoltre, il suo carattere bizantino la rende una vera e propria gemma, un’epoca che si racconta attraverso le chiese che, insieme a quelle post-Bizantine e più recenti costituiscono un ensemble unico in Grecia.

Altro punto d’interesse è il piccolo villaggio di Dispillo, un sito archeologico risalente al Neolitico, attualmente in fase di studio e ricostruito in ottica didattica appannaggio dei visitatori. Non mancano, infine, le attrazioni naturalistiche come la Grotta del Drago o ancora, gli spazi deputati alle attività outdoor come il trekking e lo sci.



“È una destinazione versatile adatta a famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori individuali - spiega il direttore dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, Kyriaki Boulasidou (nella foto) -. Si può combinare pure con uno stop a Salonicco, a Kalambaka e alle meteore, in estate perfino con il bellissimo mare in Calcidica”.