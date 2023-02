VisitBritain: al via la campagna internazionale da 9,8 milioni di sterline

15:54

Sotto lo slogan ‘See Things Differently’ è partita la nuova campagna di marketing internazionale di VisitBritain per il 2023. L’obiettivo è mostrare gli aspetti diversi della destinazione, spronando i potenziali visitatori a vederla sotto una nuova luce.

La prima fase della campagna ha un budget di 9,8 milioni di sterline e si protrarrà fino all’inizio della primavera nei mercati considerati di primaria importanza per la Gran Bretagna come Stati Uniti, Canada, i Paesi del Golfo e l’Europa. Per il nostro continente la campagna, declinata come ‘Spilling the Tea on Great Britain’, presenterà immagini e video mentre, aggiunge TravelMole, per il mercato americano lo slogan sarà ‘Fake (Br)it Till You Make It’, nell’intento di evidenziare le diversità regionali del Paese.



La campagna prenderà il via con una varietà di frasi locali utilizzate insieme a immagini di destinazioni provenienti da tutta la Gran Bretagna. Più tardi, a marzo, una serie di video vedrà gli inglesi condividere un caloroso benvenuto con accenti locali.