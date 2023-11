Visit Oman e Prioticket, partnership al servizio del b2b

14:43

Al via la nuova partnership fra Visit Oman e Prioticket, piattaforma di connessione globale. La piattaforma fornirà un ulteriore strumento a tutti gli stakeholder b2b inclusi agenti di viaggi, alberghi, operatori, destinazioni turistiche, consentendo loro di esplorare l’ampio ventaglio di offerte dell’Oman e creare esperienze su misura per il visitatore.

Azzan Al Busaidi, sottosegretario del Ministero Cultura e Turismo dell’Oman, parlando dell’accordo, ha dichiarato: “Questo accordo evidenzia un ulteriore contributo di Visit Oman allo sviluppo del turismo del Paese. Mentre l’economia delle pmi del Paese continua a crescere e sempre più turisti visitano l’Oman, esiste una maggiore domanda per quanto riguarda beni, servizi ed esperienze che potrebbero garantire un aumento del business locale. Questa partnership, inoltre, fornisce maggiore potenziale alla creazione di posti di lavoro nel settore turistico e al suo indotto. E, in senso più ampio, giocherà un ruolo fondamentale nel rafforzare il marchio turistico del Paese e la presenza nei mercati chiave”.



Hashil Al Marouqhi, ceo del Gruppo Omran, l’Agenzia per lo sviluppo del Turismo dell’Oman, ha aggiunto: “Visit Oman rende più semplice ai turisti internazionali e agli agenti di viaggi individuare le giuste esperienze e, per coloro che fanno turismo in Oman, vendere globalmente ai viaggiatori. Questa partnership con Prioticket promuoverà una cultura di innovazione tecnologica e di digitalizzazione nel settore turistico del Paese, guidando il progresso digitale e aprendo ai visitatori un numero infinito di esperienze nel Sultanato”.