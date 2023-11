Ras Al Khaimah e Oman: memorandum d'intesa per sviluppare il turismo

08:47

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) e Oman Tourism Development Company (Omran Group) hanno siglato oggi un memorandum d’intesa per avviare insieme iniziative di marketing e promozione turistica tra il Governatorato del Musandam, nel Sultanato dell'Oman, e l'Emirato di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti.

Impegno a cooperare

L'accordo, firmato a Londra durante il Wtm, impegna le parti a collaborare per sviluppare iniziative volte ad attrarre un maggior numero di visitatori internazionali e prevede che le due organizzazioni operino insieme per ottimizzare la visita di entrambe le destinazioni, Ras Al Khaimah e Musandam, in un unico itinerario, dal momento che a separare le due mete è un viaggio in auto di soli 90 minuti e una catena montuosa in comune, i monti Hajar, oltre a una serie di altri paesaggi naturali condivisi.



Legami storici e culturali

Il patrimonio culturale e i legami storici intrecciati tra i due Paesi, inoltre, non fanno altro che arricchire e rafforzare questa collaborazione unica.

“Lavoreremo insieme - ha spiegato Raki Phillips, chief executive officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority - su attività di promozione trasversali che non solo metteranno in mostra le distinte offerte turistiche delle nostre destinazioni, ma sensibilizzeranno anche i visitatori internazionali sull'ampia gamma di attrazioni turistiche del Golfo".



“Attraverso i nostri sforzi congiunti – ha aggiunto Hashil Obaid Al Mahrouqi, chief executive officer di Omran Group - puntiamo a creare esperienze distintive e innovative per i viaggiatori, rafforzando ulteriormente il fascino della nostra regione".