Tamasi, Visit Malta: “Italia primo mercato”

16:15

“Con 448.233 visitatori, dopo 40 anni il mercato italiano è diventato il primo su Malta”. Lo afferma soddisfatta Ester Tamasi direttore di VisitMalta Italia, che a TTG spiega come sia “stato un 2023 molto positivo e questo grazie al lavoro delle adv e l’impegno dell’Ente nella valorizzazione del territorio, ma anche e soprattutto attraverso una serie di iniziative culturali che richiamano tanti turisti e di diverso target”.

“Abbiamo attualmente circa 70 strutture alberghiere in un chilometro quadrato, tra boutique hotel e palazzi d'epoca ristrutturati. Nuove aperture sono in vista - tra cui il Six Senses entro il 2027 - e saranno operative tutto l’anno. Ed è su questa strada che vogliamo continuare a lavorare”.



Anche i collegamenti sono in aumento, anche nel periodo invernale, con “Air Malta - che da marzo diventerà KML - e Ryanair, che in alcuni casi opera tramite la Malta”. P. T.