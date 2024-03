Oman, la stagione degli investimenti

09:19

È il tempo dei grandi investimenti per l'Oman. Il Sultanato - grande protagonista nei giorni di Itb in veste di host country - ha grandi piani in pipeline.

"Intendiamo investire oltre 31 miliardi di dollari entro il 2040 nel settore del turismo" ha spiegato il sottosegretario del Ministero del Turismo S.E. Azzan Al Busaidi, che nei padiglioni di fiera si è concesso alla stampa internazionale.



Il Sultanato vuole mostrare al mondo, partendo dalla manifestazione berlinese, la varietà della sua proposta turistica per superare i numeri del 2023 che hanno visto oltre 4 milioni di visitatori.



Parallelamente, ha aggiunto Al Busaidi, la destinazione lavora per "creare un clima favorevole per la crescita del turismo", attraverso "procedure per i visiti semplificate" e "nuovi investimenti sulle infrastrutture". A. N.