Portogallo: nel 2023 arrivi record, gastronomia e turismo attivo per crescere nel nuovo anno

13:27

Gastronomia, enoturismo e turismo attivo. Sono solo alcune delle leve con cui il Portogallo intende incrementare gli arrivi nella stagione 2024, dopo un 2023 da record.

“È stato il nostro anno migliore”, ha raccontato a Fvw il direttore dell’Ente, Carlos Abade, nei giorni dell’Itb.



Il Paese ha registrato infatti 18,2 milioni di visitatori internazionali, segnano una crescita del 19% sul 2022 e dell’11% sul 2019. Aumentati anche i pernotattamenti del 14,9%, per un totale di 53,7 milioni di presenze.



Ora, per superare questi numeri, nel nuovo anno la strada è quella della differenziazione dell’offerta, ha rivelato Abade, attraverso la promozione di circuiti legati ai sapori del Portogallo, alle attività all’aperto e alla scoperta delle regioni, in particolare delle Azzorre.