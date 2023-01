Treccani Accademia e Confindustria Alberghi lanciano un Master post laurea in turismo

15:23

Creare figure professionali in grado di soddisfare le esigenze del turismo post-pandemico e, al contempo, ridurre il mismatch tra domanda e offerta lavorativa nel settore. Nasce con questi obiettivi il Master Turismo: Experience Design & Destination Management di Treccani Accademia, presentato questa mattina a Roma, e realizzato in collaborazione con Confindustria Alberghi.



Si tratta di un percorso formativo per neolaureati e prevede 5 mesi in aula in formula blended (in presenza a Roma o in live streaming) e 6 mesi di stage presso aziende importanti del settore.



Il nuovo master si propone di infondere tra le nuove generazioni la consapevolezza che il settore turistico può offrire opportunità di carriera e che, con una corretta formazione di base e di specializzazione, può offrire ampi margini di crescita professionale su diversi ruoli e diverse posizioni, con un mix unico tra know how tecnico e relazionale.