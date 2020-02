Utat viaggi lancia New York con accompagnatore dall'Italia

09:39

Otto proposte extra catalogo e legate a ricorrenze speciali: si chiama 'New York firmata Utat' la novità lanciata l'anno scorso dal t.o. e confermata anche per il 2020.

"Si tratta di itinerari particolari, all inclusive e dedicati a clienti molto esigenti, tutti con accompagnatore dall'Italia - spiega Arianna Pradella, direttore commerciale di Utat Viaggi -: sono proposte per cui abbiamo ricevuto molte richieste e che ripetiamo perché abbiamo capito che è un'esigenza del mercato".



Da Pasqua a Capodanno, dal Giorno del Ringraziamento a Ferragosto: gli itinerari "piacciono molto anche ai repeater, perché sono costruiti in modo da far scoprire loro esperienze local, come se fossero in viaggio con qualcuno del posto". O. D.