Aeroporto di Napoli da record: lo scalo vola alto con New York e Dubai

10:14

È stato un 2019 tutto da incorniciare quello dell’aeroporto di Napoli. Per lo scalo partenopeo non si è trattato solamente di un anno di forte crescita sul fronte del numero di passeggeri, saliti a quasi 11 milioni, il 9 per cento in più anno su anno.

Lo scalo di Capodichino, infatti, ha anche beneficiato dell’ingresso di nuove compagnie e dell’aggiunta di rotte internazionali di prestigio (su tutte il volo diretto su New York di United Airlines che ha portato a quota 350 mila il numero di pax movimentati da Napoli verso il Nord America).



Inoltre alcuni big del settore hanno aumentato l’offerta e i passeggeri di compagnie come Air France-Klm, Tap Portugal, flydubai, Iberia e Turkish Airlines sono aumentati del 40 per cento.



“Nel 2019 sono stati inaugurati i voli intercontinentali per New York e Dubai – si legge in una nota della Gesac - che hanno avvicinato la Campania al Nord America e all’emisfero orientale. Confermate le tre principali destinazioni: Milano, Londra, Parigi, mentre il network 2019 è stato caratterizzato dall’inserimento delle nuove tratte per Bilbao, Chania, Cork, Exeter, Glasgow, Hurghada, Malaga, Marsa Alam, Norimberga, Oslo e dall’ingresso di 6 nuovi prestigiosi vettori: flydudai, Klm, Norwegian, SkyUp, Tap, United Airlines”.