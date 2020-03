10:37

In seguito alle evoluzioni della pandemia coronavirus, Msc Crociere ha deciso di sospendere l’operatività fino al 30 aprile. Secondo quanto comunicato dalla compagnia di crociere attraverso una nota, le navi che sono ancora in mare concluderanno il loro attuale itinerario per riportare gli ospiti nei porti di sbarco.

Riprotezioni

Ai passeggeri interessati dalle cancellazioni, Msc Crociere offre un voucher pari al valore del pacchetto crociera prenotato e pagato per tutte le pratiche individuali, da utilizzare su qualsiasi partenza futura durante l'anno in corso 2020 e fino alla fine del 2021, oltre ad un credito spendibile a bordo.



A chi rivolgersi

Per ulteriori dettagli, la compagnia invita i clienti a contattare la propria agenzia di viaggi o a consultare le indicazioni fornite sul sito web di Msc.