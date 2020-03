Msc decide di tenere ferme le navi fino al 29 maggio

15:15

Stop a tutte le crociere fino al 29 maggio. Msc Crociere ha deciso di prorogare l’arresto temporaneo delle sue navi, in precedenza fissato fino al 30 aprile. Una decisione, spiega la nota della compagnia, in linea con le decisioni del governi di tutto il mondo “che hanno ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza e di tutela della salute pubblica per proteggere le popolazioni locali e contenere l’ulteriore diffusione de virus”.

L’obiettivo, spiega la compagnia secondo quanto riportato da TTG Media, “è rispecchiare e sostenere ulteriormente l’efficacia di tali sforzi. Stiamo lavorando instancabilmente con tutti gli ospiti e gli agenti di viaggi per affrontare l’impatto della decisione sulle prenotazioni fino al 29 maggio”.



Msc Crociere offrirà agli ospiti interessati da questa misura la possibilità di trasferire l'intero importo della vacanza annullata, aggiungendo anche un credito a bordo, su un’altra crociera a loro scelta in qualsiasi periodo entro la fine del 2021.