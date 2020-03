Le navi da crociera in cerca di porti dove ormeggiare in attesa della ripresa

12:25

Per la prima volta nella storia delle navi da crociera, come riportato da The Medi Telegraph, praticamene tutte le principali compagnie hanno fermato la navigazione e oltre 200 imbarcazioni si sono fermate contemporaneamente.

Pubblicità

E le compagnie devono fare rientrare in porti ancora aperti le navi con passeggeri a bordo, devono scegliere se sbarcare o meno la maggior parte degli equipaggi e, cosa di non poco conto, devono trovare un ormeggio fisso per in attesa della fine della crisi.



La grossa incognita è che nessuno al momento può immaginare quando riprenderanno i traffici passeggeri. Le soluzioni adottate dalle compagnie sono sostanzialmente due: o il fermo presso una banchina o all’ancora in un tratto di mare che permette questa operazione.



Port Miami ad esempio rinuncerà a tutte le tasse di ormeggio per navi che chiederanno di attraccare per i prossimi giorni alle sue banchine.

Carnival Cruise Line ha annunciato che la maggioranza delle proprie navi si fermerà in 12 porti degli Stati Uniti e a Freeport, mentre la parte rimanente della flotta resterà all’ancora. Quest’ultima è stata la soluzione scelta da Princess Cruises che ha individuato un tratto di mare alle Bahamas idoneo per le sue navi. Gli equipaggi resteranno a bordo al completo ed una volta alla settimana ogni nave farà scalo all’isola privata Princess Cays per permettere un po’ di svago al proprio personale.



Diverse le compagnie americane che, fiduciose in una rapida ripresa, hanno deciso di mantenere gli equipaggi a bordo. P&O ha fermato la Aurora e la Ventura a Southampton, Azura alle Barbados, mentre Arcadia e Oceana sono in navigazione e con ogni probabilità si fermeranno a Southampton.



Intanto, Costa Smeralda e Msc Grandiosa sono state fermate a Marsiglia e Civitavecchia. Costa Crociere ha inoltre fermato da tempo le 4 navi destinate al mercato asiatico a Nagasaki , mentre le altre sono in viaggio verso l’Europa e quindi si sta ancora studiando dove ormeggiarle.

Msc Crociere ha invece deciso di sbarcare la maggioranza degli equipaggi e ha attualmente fermato Msc Opera a Genova, Msc Seaside e Msc Meraviglia a Miami, Msc Lirica e Msc Bellissima a Dubai. Quest’ultimo è attualmente il porto con il maggior numero di navi ferme, ben nove. Sei, invece, le navi ferme a Port Canaveral, in Florida.