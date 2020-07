Clia Europe: varate le linee guida europee per la ripresa delle crociere

08:00

L’ Eu Healthy Gateways, il vademecum provvisorio per la ripresa delle operazioni crocieristiche messo a punto dall’Unione europea, è stato salutato con soddisfazione da Clia, che vi vede un primo passo verso la ripartenza delle crociere in Europa.



Le compagnie aderenti a Clia sono state impegnate nell’elaborazione di queste linee guida e continueranno a lavorare con l’Eu Healthy Gateways per definire la fattibilità e l’idoneità del vademecum come quadro di riferimento pan-europeo. "Per la Clia la priorità assoluta è la salute e la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi – dice Tom Boardley, segretario generale di Clia Europe – e queste linee guida pubblicate dalle autorità sanitarie europee forniscono un'utile strumento alle compagnie di crociera che si preparano a riprendere le operazioni".



Le compagnie sono attualmente al lavoro anche per identificare i protocolli di sicurezza sulla base delle indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie e dagli esperti medici. Tali protocolli hanno lo scopo di coprire i passeggeri dal momento della prenotazione, per tutta la durata della vacanza, fino al loro ritorno a casa in totale sicurezza. La Clia prevede quindi una ripresa graduale delle operazioni.