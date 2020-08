Dall'Antartide al Giro del Mondo: i nuovi viaggi Expedition di Silversea

18:49

Dalla prima crociera ultra-lusso in Antartide al debutto della crociera di spedizione intorno al mondo, fino agli itinerari nelle Galapagos: Silversea Cruises svela i nuovi 157 viaggi Expedition programmati tra gennaio 2021 e luglio 2022.

Tra le novità spicca la spedizione Deep Antarctica, il più lungo viaggio di sempre nella storia di Silversea in Antartide: una crociera di 20 giorni, in partenza il 27 gennaio 2022, che attraverserà il Circolo Polare Antartico toccando latitudini mai raggiunte dalla compagnia. Sempre nel continente bianco debutta Antarctica Bridge, la prima crociera volante ultralusso al mondo in Antartide.



Partirà il 16 luglio 2021 il primo Artic Grand Voyage, che toccherà 51 destinazioni in sette Paesi navigando tra le acque più remote del mondo per 63 giorni.



Al via il 25 gennaio 2022 il Giro del Mondo Inesplorato di 167 giorni, con scalo in 107 destinazioni in 20 Paesi con esperti e relatori a bordo. O.D.