Idee per Viaggiare lancia la policy 'Insieme' per favorire le prenotazioni

14:01

Idee per Viaggiare lancia ‘Insieme 10 Days e 30 Days’, la polizza di cancellazione messa a punto in sinergia con diversi partner per rispondere a una precisa richiesta del mercato.

Pubblicità

Saranno permesse cancellazioni del viaggio, per qualsiasi motivo e senza penali, a 10 o a 30 giorni dalla partenza e la polizza è valida per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo e per partenze entro il 31 ottobre.



Idee per Viaggiare ha realizzato accordi commerciali con oltre 100 strutture, ma la fase di contrattualizzazione con altre strutture e fornitori procederà anche nelle prossime settimane andando ad ampliare l’offerta ad oggi esistente. L’iniziativa, inoltre, permette al cliente di prenotare senza versare alcun acconto e il saldo avverrà solo alla scadenza della policy stessa.



“Crediamo che oggi più che mai i clienti abbiano bisogno di affidarsi e fidarsi di validi consulenti ed operatori così come necessitano di tranquillità. Tranquillità anche nel poter decidere di annullare un viaggio senza impegni economici. Allo stesso tempo desideriamo dare un segnale concreto di supporto e vicinanza alle agenzie e ai loro clienti. Avevamo sviluppato questa nuova policy di prenotazione e cancellazione già nello scorso semestre ma la lanciamo solo ora perchè crediamo che i tempi oggi siano maturi e ci siano realmente le condizioni per poter tornare a viaggiare in tempi brevi. Con Insieme riusciamo a fornire le giuste condizioni per pianificare un viaggio senza pensieri, con la giusta leggerezza che questo periodo particolare impone” commenta Danilo Curzi (nella foto), ceo del t.o.