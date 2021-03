12:25

Arrivano novità nella strategia commerciale Next to You lanciata da Quality Group lo scorso dicembre, novità che verranno presentate alle agenzie nel prossimo incontro QG Social & Sales il 15 marzo alle 10.

Saldamente ancora alla sua politica di sostegno alla filiera, Quality Group lancia 7 pilastri di intervento, e anticipa le principali novità per il 2021.



Dal punto di vista della remunerazione, si riconferma dal 1° aprile il patto con le agenzie di viaggio che consente di ottenere una marginalità media del + 2,5% che può arrivare fino ad un 5% e una commissione massima del 15% per gli agenti che si qualificano come QExpert grazie alla partecipazione alla QG Academy.



Proseguiranno gli appuntamenti dell’Academy, alla quale Quality crede molto con format ancora più coinvolgenti e che vedranno la partecipazione di esperti e figure autorevoli e che innalzeranno ancor di più il livello dei contenuti offerti.



Si rinnova inoltre la policy di prenotazione QG FreeToTravel che consente la cancellazione del viaggio per qualsiasi causa senza penali, con tutte le compagnie aeree, sino a 30 giorni dalla data partenza, e sino al giorno della partenza per motivi legati al Covid.



Dal punto di vista tecnologico, entro fine mese sarà lanciata la nuova release 3.0 di Aladyn, la piattaforma di prenotazione di Quality Group con molte nuove funzionalità e un sistema ancora più performante. Inoltre, dopo aver lanciato Flexi America e Australia, siti dinamici e dedicati che permettono la costruzione di itinerari personalizzati, a moduli, entro fine marzo sarà online il Flexy Caraibi e a metà aprile seguirà Flexy Dubai.



Ad aprile, inoltre, grande iniziativa sul tema comunicazione: QG Social & Sales, il percorso di formazione online guidato da esperti di social media e di comunicazione digitale, lanciato a febbraio vedrà il suo culmine con una campagna social che permetterà a oltre 120 agenti di raccontare un’esperienza di viaggio che si terrà negli Emirati Arabi.



Per quanto riguarda il prodotto, Quality Group riconferma un incessante lavoro di rinnovamento e ampliamento. La programmazione è stata ripensata per poter incontrare le esigenze della clientela molto cambiate in quest’epoca che impone il distanziamento e molte precauzioni. Fin dalla primavera 2020, Quality Group ha arricchito la programmazione di Italyscape, brand specializzato in incoming che oggi ha conquistato anche il mercato italiano.



“Lo ripetiamo ormai da tempo ed è diventato un po’ il nostro mantra: per ripartire dobbiamo sostenere la filiera. Next to You non è però solo uno slogan, ma sono azioni concrete che Quality Group ha messo in campo fin dall’inizio dell’emergenza e che oggi abbiamo incanalato in 7 aree di intervento sulle quali abbiamo concentrato i nostri sforzi e anche cospicui investimenti in termini economici” dice Marco Peci (nella foto), direttore commerciale Quality Group