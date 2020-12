Il Quality per le adv: parte l’operazione ‘Next To You’ per il rilancio

09:58

Remunerazione, policy di prenotazione, assicurazione medica e annullamento ‘full Covid’. Questi i pilastri su cui agisce ‘Next To You’, l’operazione commerciale messa in campo dal Quality Group per sostenere il canale distributivo delle agenzie di viaggi.

“Crediamo che stare a fianco della distribuzione in modo costante, concreto e premiante sia molto importante per sostenere la filiera e la ripartenza - afferma Marco Peci, direttore commerciale Quality Group (nella foto) -. La nostra politica commerciale è da sempre tra le più lineari e incentivanti sul mercato, contraddistinguendosi per remuneratività - con commissioni che comprendono l'intero pacchetto di servizi turistici - e grande semplicità di gestione degli obiettivi”.



Aumentano le commissioni

Primo punto della nuova politica commerciale è un incremento medio della commissione base del 2,5%, che può arrivare fino ad un 5%, e una commissione massima del 15% per gli agenti che si qualificano come QExpert grazie alla partecipazione alla QGAcademy. Il programma di speciale remunerazione Next to You avrà una validità per tutti i preventivi effettuati dal 1° gennaio 2021 per partenze entro lo stesso anno e sarà inizialmente rinnovato ogni trimestre.



La politica della flessibilità

Sul fronte della prenotazione, invece, la policy QGFreeToTravel - che sarà rinnovata bimestralmente - consente la cancellazione senza penalità con tutte le compagnie aeree e per qualsiasi motivo, sino a 30 giorni dalla data partenza, e sino al giorno della partenza per motivi legati al Covid. Almeno in una prima fase non sarà richiesto il versamento di acconti, mentre in una seconda fase transitoria saranno condivisi con le agenzie di viaggi.



Per tutte le proposte del Quality Group l’assicurazione è inclusa nella formula medico-bagaglio e l’annullamento ‘Covid full’ tutela il viaggiatore prima, durante e al rientro dal viaggio. Tutti i tour ed i servizi proposti saranno sottoposti al pieno rispetto dei protocolli internazionali di sicurezza anti Covid.



"Insieme per ripartire con slancio"

”Non appena sarà possibile - sottolinea Peci - dobbiamo ripartire con slancio, entusiasmo, flessibilità e tecnologia insieme alle agenzie di viaggio, cui offriamo informazioni chiare, regole condivise e prodotti esclusivi e garantiti con ritorni economici dalle vendite concreti e immediati”.