Pullmantur, avviato il processo di messa in liquidazione

11:30

Pullmantur, la compagnia di crociere spagnola, ha chiesto ai tribunali l’avvio del processo di liquidazione. La notizia arriva da Euroweeklynews, che sottolinea come, secondo un rapporto di Invertia, l’azienda voglia effettuare un inventario dei beni per consentire ai potenziali investitori di iniettare il capitale necessario, o vendere l'azienda.

La mossa di Pullmantur era attesa, perché la compagnia è una delle vittime illustri della pandemia: “Purtroppo – ha commentato in una nota l’azienda -, il prolungamento dello stato di allarme e le sue successive estensioni, insieme alle restrizioni nell'operazione di crociera, hanno costretto Pullmantur, come il resto dei suoi concorrenti, a rinviare nuovamente i suoi piani per riavviare le attività, a causa delle restrizioni in Spagna per contenere il Covid-19, stravolgendo tutti i suoi piani di lavoro”.



Da qui la decisione di messa in liquidazione. Se si riesce a trovare un investitore, la compagnia di navigazione potrà ripartire e reintegrare la forza lavoro, ma in assenza di novità il processo finirebbe con la chiusura di Pullmantur.