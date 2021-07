La variante Delta spaventa la Spagna, l'ipotesi del coprifuoco notturno

10:56

La variante Delta di Covid-19 preoccupa sempre di più e la Spagna sta pensando a ripristinare il coprifuoco notturno, almeno nelle zone a maggior rischio. La Cantabria lo ha già imposto a 53 comuni, mentre il governo catalano sta valutando di introdurlo nuovamente a Barcellona.

Provvedimenti che, tuttavia, rischiano di generare un conflitto tra il Governo nazionale e le autorità regionali, in quanto il coprifuoco fa parte dei provvedimenti possibili con lo stato di emergenza, che a sua volta è adottabile solo dal Governo nazionale, così come è successo per il lockdown. Le singole Comunità autonome in teoria non ne hanno la potestà, o quanto meno - spiega quotidiano.net - le loro decisioni sono passibili di ricorso in tribunale.



Contagi in aumento in Catalogna

Intanto, come riporta il quotidiano catalano La Vanguardia, in Catalogna sono già 800mila i contagiati, di cui 100mila solo nelle ultime tre settimane, in coincidenza con la festa di San Joan dell’inizio dell’estate.



Parallelamente la Spagna rischa di dover presto fare i conti con un brusco stop degli arrivi internazionali, a causa delle nuove restrizioni ai viaggi imposte da Gran Bretagna, Germania e Francia. Secondo Exceltur negli ultimi giorni c’è stato un arresto improvviso nelle prenotazioni alberghiere ed è probabile che questa tendenza continui.