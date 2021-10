Giver festeggia il Capodanno 2021 navigando sul Danubio

21:01

Giver potenzia la programmazione relativa alle crociere fluviali e per l’inverno 2021, dopo la novità delle crociere presentate nei mesi di settembre e ottobre su Danubio e Reno, propone la navigazione lungo il Danubio tra Vienna, Bratislava e Budapest in occasione del Capodanno 2021. L’appuntamento è per il 28 dicembre a bordo della Vivienne, 4 stelle superior, un’esclusiva Giver per il mercato italiano.

Pubblicità

La crociera di Capodanno partirà da Vienna per poi raggiungere le città di Durnstein e Melk e quindi ritornare nella capitale austriaca per festeggiare il 31 dicembre. Il nuovo anno con Giver inizierà invece alla volta di Bratislava e Budapest, da dove si rientrerà in Italia il 3 gennaio. Per la crociera Giver conferma la sua formula, con direzione di crociera e staff turistico Giver a bordo, visite incluse in lingua italiana e collegamenti aerei da tutta Italia inclusi nella quota di partecipazione.



La nave opererà in ottemperanza ai protocolli europei per garantire la sicurezza dei passeggeri a bordo e durante le discese a terra, con visite che verranno effettuate con un numero ridotto di partecipanti e l’utilizzo delle audioguide per favorire il distanziamento sociale.

“La tutela dei nostri passeggeri, il loro benessere e piacere nella fruizione dei nostri viaggi - commenta Anna Maria Vullo (nella foto), general manager di Giver Viaggi e Crociere – sono da sempre l’obiettivo principale di Giver. Tutte le iniziative messe in atto dall’inizio della pandemia ad oggi hanno sempre avuto come unica ambizione quella di poter tornare quanto prima a perseguirlo”.