Silversea riparte con le crociere antartiche con due navi

Sono ripartite le crociere antartiche di Silversea con una doppia partenza in Cile: Silver Explorer è partita da Puerto Williams e la Silver Cloud da Punta Arenas.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere in prima linea nel ritorno della crociera di spedizione ultra-lusso in Antartide - afferma Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea -. Accompagnati dal nostro esperto team di esperti di spedizioni, i nostri ospiti non solo saranno sbalorditi dalla bellezza autentica e dalla fauna selvatica unica del Continente Bianco, ma apprezzeranno anche le distinzioni distintive che hanno reso Silversea il leader nelle crociere di spedizione di lusso".



Con una vasta gamma di opzioni di itinerario, Silver Explorer e Silver Cloud attraverseranno il Continente Bianco per gli ospiti fino a marzo 2022.