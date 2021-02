Silversea apre le prevendite della World Cruise 2023 con un'anteprima virtuale

12:07

Silversea Cruises apre le prenotazioni per la World Cruise 2023, intitolata ‘South Side Story’. La compagnia ha presentato la nuova megacrociera con un’anteprima virtuale, ‘All the World’s A Stage’ che ha sostiuito il varo a bordo, segnando appunto l’apertura delle prevendite del nuovo prodotto. Un evento presentato da Fernando Barroso de Oliveira, Silversea’s President’s Ambassador to the Venetian Society (nella foto).

“Quello che abbiamo creato - ha spiegato Jose Vuolo, global creative director di Silversea - è uno spettacolo teatrale senza precedenti, che combina uno stile cinematografico che ricorda gli anni '50 e '60 con la tecnologia cinematografica più avanzata oggi disponibile: il set virtuale”.



In viaggio da gennaio a maggio

La nuova ‘South Side Story’, incomincerà da Sydney il 9 gennaio 2023 arrivando a Fort Lauderdale il 28 maggio. Per 139 notti Silver Shadow navigherà attraverso tutti i continenti toccando 66 destinazioni in 34 Paesi; fra tutte le mete sono ben 40 quelle nuove, non toccate dalle altre crociere della compagnia. Le soste notturne saranno 20 in 17 città e gli ospiti potranno assistere a 10 eventi loro dedicati, cinque dei quali in esclusiva per i passeggeri della world cruise.



Servizio 'door-to-door'

Per la prima volta nella storia di Silversea gli ospiti potranno godere di un servizio ‘door-to-door’: viaggeranno dalle loro abitazioni all’aeroporto con trasferimenti executive privati, beneficeranno di un’assistenza privata al loro gate e voleranno dagli Usa e dal Regno Unito a Sydney sperimentando il nuovo livello di comfort della Qantas Business Class, con più spazio per il riposo e una cabina dedicata.



Gli highlight della crociera

Tra i momenti salienti della crociera l’esplorazione della storia naturale della Tasmania e della Nuova Zelanda, la scoperta delle coste meno battute della Melanesia, inclusa la Papua Nuova Guinea che compare per la prima volta in una crociera Silversea; un’immersione nella cultura del Sud-Est asiatico, con pernottamenti in città quali Hong Kong, Bangkok e Ho Chi Minh City.



E poi ancora l’opportunità di esplorare l’entroterra del Golfo del Bengala e un’escursione di tre giorni in Madagascar, con nuovi scali a Mauritius e Réunion. Sette giorni verranno poi dedicati alla scoperta della costa occidentale dell’Africa, a partire dal Sudafrica e, per la prima volta in una world cruise, è prevista anche un’escursione sul Rio delle Amazzoni, oltre a esperienze caraibiche inedite, con nuovissimi scali in destinazioni come Ile Royale e Mayreau.