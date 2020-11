Da Fincantieri a Silversea: consegnata Silver Moon

10:08

Fincantieri ha consegnato ufficialmente Silver Moon, seconda delle tre navi da crociera di lusso che la società italiana sta costruendo nei cantieri di Ancona per Silversea.

Gemella dell'ammiraglia Silver Muse, costruita a Sestri Ponente ed entrata in flotta nel 2017, a Silver Moon seguirà nel 2021 Silver Dawn, attualmente in costruzione sempre ad Ancona.



Con una capacità di 596 ospiti e 411 persone di equipaggio, una stazza lorda di 40.700 tonnellate, la new entry nella flotta Silversea conta 298 cabine tutte catalogate suite, caratteristica della compagnia di lusso del gruppo Royal Caribbean.



La nave, che ha già ottenuto la certificazione "Green Star 3 Design" per le dotazioni di prevenzione dell'inquinamento dell'aria e del mare, proporrà anche il programma "Sea and Land Taste", che offrirà agli ospiti una serie di esperienze gastronomiche basate sulle destinazioni in itinerario. O. D.