Nicolaus, tre ingressi nel team commerciale

12:55

Nicolaus potenzia la squadra commerciale. Nell’ottica di rafforzare ulteriormente i rapporti con il trade il Gruppo si appresta ad accogliere nel team sales – sotto la direzione di Isabella Candelori (nella foto) – tre new entry di lunga esperienza nel campo del turismo organizzato.

Si tratta di: Patrik Bonomo, nell’area Veneto e Friuli Venezia Giulia; Christian Morico, per Lazio, provincia di Cagliari e provincia di Terni; e Gaetano Caminita, per la Sicialia.



“Grazie all’arrivo di altre tre figure professionali e fortemente motivate, continuiamo a perseguire la strada di affiancare le agenzie, anche in questo momento di ripartenza, presidiando con una forza vendite di alto profilo quasi tutto il territorio nazionale – spiega in una nota Candelori -. Proseguono, sì, quindi, gli investimenti nella tecnologia più sofisticata per fornire alle adv strumenti di lavoro rapidi e precisi, ma anche nelle risorse umane perché la profilazione tailor made di esigenze, obiettivi e prospettive, specialmente in un momento come quello attuale, è fondamentale e può avvenire solo attraverso la concretezza di uno scambio tra persone”.