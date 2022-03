Tornano i festival musicali in crociera: riparte la Full Metal Cruise di Tui

16:15

La crociera più rumorosa d’Europa, la Full Metal Cruise del gruppo Tui, torna per la nona volta a increspare le onde del Mare del Nord. Il ritorno alla normalità passa anche dalla ripartenza di una delle novità degli ultimi anni, ovvero i festival musicali a bordo delle navi.

La Mein Schiff 3 lascerà il porto tedesco di Bremerhaven il 2 giugno per rientrarvi solo il 7, dopo aver risalito la costa orientale della Gran Bretagna e fatto scalo in due località scelte appositamente per i 2.506 passeggeri: Invergordon, suggestiva porta delle highlands scozzesi, e Newcastle con i suoi pub infuocati.



In programma laboratori musicali e di tatuaggi, cinema, metal wellness, ma anche un rude “Meet & Greet” sotto le stelle, con tariffe a partire da 1.349 euro. A. C.