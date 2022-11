Royal Caribbean: stop al test Covid nelle crociere negli Stati Uniti

15:04

Ancora un passo avanti da parte di Royal Caribbean in termini di eliminazione delle restrizioni Covid nei confronti dei passeggeri. La compagnia ha infatti deciso di togliere l’obbligo del test negativo pre partenza in tutte le crociere effettuate con partenza dagli Stati Uniti, anche per i clienti non vaccinati.

Il provvedimento non sarà però valido per gli itinerari che prevedono tappe ad Haiti, Colombia e Honduras. Royal Caribbean continua però la linea di raccomandare la vaccinazione a tutti i crocieristi, in linea con le altre compagnie di crociere, che anch'esse stanno progressivamente eliminando qualsiasi forma di restrizione.